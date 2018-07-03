علماء: البشرية دخلت "العصر الذهبي"

أكد عالم النفس الأمريكي، ستيفن بينكر، الأستاذ في جامعة هارفارد الأمريكية، أن لغة الإحصائيات المباشرة تؤكد دخول البشرية في "العصر الذهبي"، وأن الأرقام خير دليل على ذلك.

فعلى الرغم من أن عام 2017، قد شهد نحو 12 صراعا مسلحا واسع النطاق في العالم، وعانت شعوب 60 دولة من الأنظمة الاستبدادية، ويعيش الآن 10% من سكان الكرة الأرضية في فقر مدقع، وخزنت دول النادي النووي أكثر من 10 آلاف وحدة سلاح نووي، ما يكفي لتدمير كوكب الأرض عدة مرات.

إلا أن الوضع يبدو أفضل من الأوضاع التي سادت قبل 30 عاما على سبيل المثلا، بحسب بينكر. فقد كان العالم آنذاك يعاني من 23 حربا شاملة، وكانت 85 دولة تخضع لحكم الطغاة، وكان الفقراء يمثلون 37% من سكان العالم، الذي امتلكت دوله النووية 60 ألف قنبلة نووية.

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من محاسن هذا الزمان أيضا، القضاء على الأمية بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، كان 15% فقط من سكان أوروبا قادرين على القراءة والكتابة في القرن الـ 17، وسيطرت الأمية على 64% من سكان العالم، ولم يكن متوسط عمر الإنسان قبل 100 سنة يتعدى 40 عاما، أما اليوم فإن متوسط عمر الإنسان يقترب من 80 عاما في الدول المتقدمة.

كما أحرز البشر تقدما كبيرا في مجال مكافحة الجريمة على عكس أساطير "الوئام والحضارة" التي كانت سائدة، فأسلاف البشر كانوا عدوانيين، بحسب أستاذ علم الآثار في جامعة إلينوي، لورانس كيلي، الذي درس مستوى العنف بين القبائل الحديثة، وحصل على نتائج مذهلة تقول إن 20 إلى 50% من الهياكل العظمية للذكور، والتي عثر عليها في المدافن القديمة، تعكس آثار إصابات ناجمة عن أسلحة.

وقال كيلي إن "مستوى العنف في عصور ما قبل التاريخ كان أعلى بكثير مما هو عليه الآن. وكانت الاشتباكات القبلية أكثر دموية بحوالي 20 مرة من حروب القرن العشرين".

وأكد بينكر في نهاية الدراسة أن كل هذه الأرقام الرياضية تعطي الناس اليوم فرصة للنظر إلى المستقبل بتفاؤل، لأن البشرية على الرغم من كل المصاعب تتحرك في الاتجاه الصحيح.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا