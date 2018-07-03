مجدي يعقوب يوجه رسالة للمصريين ويكشف عن أمل مصر الوحيد (فيديو)

وجه أستاذ جراحة القلب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، الدكتور مجدي يعقوب، رسالة للمصريين حثهم فيها على الاستثمار في العلم.

وقال يقوب إن العلم هو أمل مصر الوحيد، والاستثمار فيه هو أفضل شيء في العالم.

وأوضح الجراح العالمي، في تصريحات تلفزيونية له، أن الاستثمار في الأبحاث العلمية يؤدي لتحسين الصحة واقتصاد الدولة، كما تساعد الاكتشافات العلمية على علاج ومواجهة الأمراض.

وشدد يعقوب على ضرورة مساهمة مصر في العلم، مضيفا أن الاستثمار العلمي في مصر يتحسن، ولكن تجب زيادة الاستثمار في الشباب لأنهم الأمل بالنسبة للدولة.

المصدر: قناة "القاهرة والناس"