دراسة تكشف سر "الهوليغانز"!

تعد الروابط الاجتماعية والرغبة في حماية المشجعين الآخرين من الدوافع الرئيسية لارتكاب أعمال شغب في مباريات كرة القدم، بل ولسلوك الجماعات المتطرفة بشكل عام.

وجاء هذا الاستنتاج ضمن أبحاث أجرتها جامعة أكسفورد حول أعمال الشغب المتزايدة والعنف المرتبط بكرة القدم والذي أصبح مصدر قلق كبير.

ويعتقد الخبراء الآن أنهم ربما وجدوا أساسا لهذه السلوكيات، حيث أشاروا إلى أن جميع الجماعات المتطرفة تعتمد المبدأ نفسه.

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وقد ربطت الأبحاث السابقة بين الشغب المرتبط بالرياضة وبين "سوء التوافق الاجتماعي"، من ذلك العنف أو السلوك المختل للأشخاص في المنزل أو العمل أو المدرسة.

لكن الأبحاث الحديثة، وجدت أن أعضاء مجموعات المشجعين ليسوا مختلفين عما هم عليه خارج نطاق كرة القدم، وأن العنف المتصل بكرة القدم هو سلوك أكثر عزلة مما يعتقد.

كما وجدت الأبحاث التي أجريت على 465 من المشجعين البرازيليين وأبرزهم "الهوليغانز" المعروفين، أن محاربة السلوك المتطرف مع مراقبة الشرطة الشديدة، مثل استخدام الغاز المسيل للدموع أو القوة العسكرية، من المرجح أن يؤدي إلى نتائج عكسية، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف، ما يدفع المشجعين الأكثر التزاما إلى تصعيد "الدفاع" عن زملائهم.

وقالت الباحثة الرئيسية من مركز أكسفورد للأنثروبولوجيا والعقل، الدكتورة مارثا نيوسون، إن "دراستنا تظهر أن الشغب ليس سلوكا عشوائيا، وأعضاء مجموعات الهوليغانز ليسوا بالضرورة أشخاصا مختلين خارج مجتمع كرة القدم، فالسلوك العدواني يركز بالكامل تقريبا على أولئك الذين يعتبرون تهديدا، وهم عادة ما يكونون من المشجعين المنافسين أو أحيانا الشرطة".

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وعلى الرغم من أن النتائج كانت مرتبطة بمشجعي كرة القدم البرازيليين، إلا أن معدي الدراسة يعتقدون أنها تنطبق على الجماعات الأخرى غير الرياضية، مثل الجماعات الدينية والمتطرفين السياسيين.

وقالت الدكتورة نيوسون: "رغم أننا ركزنا على مجموعة من المشجعين البرازيليين، إلا أن النتائج يمكن أن تساعدنا على فهم ثقافة الجماعات غير الرياضية، بما في ذلك المتطرفين الدينيين والسياسيين بشكل أفضل".

وأضافت قائلة: "من المحتمل أن تكون السيكولوجيا الكامنة وراء المجموعات العنيفة التي نجدها بين المشجعين جزءا أساسيا من التطور البشري".

ويقول الباحثون: "كما هو الحال مع جميع السلوكيات القائمة على الاندماج، فإن العنف يأتي من رغبة إيجابية في (حماية) المجموعة، وقد يساعدنا هذا على فهم والاستفادة من هذا الترابط الاجتماعي واستخدامه للأبد، حيث نرى على سبيل المثال، مجموعات من المعجبين يقومون بإعداد بنوك الطعام أو صفحات التمويل الجماعي للمشجعين المصابين بأمراض مزمنة، حتى من الذين لا يعرفونهم".

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني