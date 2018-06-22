لأول مرة.. المدارس اليابانية تباشر عملها في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن بدء عمل المدارس اليابانية في مصر ولأول مرة في البلاد، حيث أعلنت عن فتح باب التقدم لهذه المدارس عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

وأشارت الوازرة إلى أنه "سيتم تدريس المناهج المصرية الجديدة باللغة العربية والتي سيتم البدء في تطبيقها بداية من العام الدراسي 2018-2019".

وتابعت: "بالإضافة إلى تطبيق أنشطة (التوكاتسو اليابانية) التي تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال تعليمهم أسلوب الحياة، الذي من شأنه إكساب الطلاب مبادئ السلوكيات السليمة والمهارات والعادات الإيجابية".

وحددت الوزارة، رسوم المدارس المصرية اليابانية بمبلغ عشرة آلاف جنية، وهي نحو 570 دولارا أمريكيا للسنة، مضيفة أن شروط وقواعد القبول تتضمن أن يكون الطفل مصري الجنسية.

ووقعت الحكومة المصرية في فبراير الماضي، اتفاق تمويل ميسر مع اليابان في إطار برنامج الشراكة التعليمي المصري الياباني، لدعم المدارس اليابانية في مصر بقيمة 175.7 مليون دولار.

المصدر: وكالات