لماذا تعمر النساء أكثر من الرجال؟

أكدت دراسة أجراها علماء من سويسرا أن عمر النساء أطول من الرجال، في ظاهرة يمكن ملاحظتها في جميع أنحاء العالم، ما يشير إلى أن العوامل الاجتماعية لا تؤثر في طول عمر المرأة.

وأثبت الباحثون أن متوسط عمر الرجال أقصر منه لدى النساء بـ 10 سنوات، وهذا لا يتغير بتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما أجرى العلماء تحليلا وراثيا لعينات دم أخذت من أكثر من 1600 رجل مسن، كشف عن أن قصر عمر الرجال مرتبط بوجود كروموسومات Y الذكورية، حيث اتضح أنها هذه الكروموسومات هشة للغاية، وإصابتها بأي خلل تعد من العوامل التي تسبب تطور أمراض خطرة مثل السرطان خصوصا.

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ويقول الباحثون إن "التغير الأكثر شيوعا هو فقدان جزء من كريات الدم البيضاء لكروموسومات Y. وتظهر هذه التغيرات خلال عملية انقسام الخلايا الجسدية وتراكمها التدريجي إلى حين بلوغ سن الرشد، وتلاحظ هذه الظاهرة غالبا لدى الرجال المسنين".

المصدر: رامبلر

كامل توما