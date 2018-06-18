نعش الأم يقتل ابنها في رحلة وداعها الأخير(فيديو)

لقي إندونيسي مصرعه عندما سقط نعش أمه من برج جنائزي عليه وسحقه أثناء خدمة الجنازة في جزيرة سولاويسي، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية أمس الأحد.

وقالت الشرطة المحلية إن سامين كوندوراورا (40 عاما) توفي يوم الجمعة الماضي، عندما انزلق سلم من الخيزران من تحت أقدام حاملي النعش مع ابن الراحلة في وادي بارينغينغ في منطقة نورث توراجا.

ووقع الحادث المأساوي عندما كان شبان من أصدقاء ابن المتوفاة يرفعون النعش إلى أعلى برج "lakkian"، وهو برج منقوش بالزخرفات حيث يوضع المتوفي بحسب طقوس الجنائز التقليدية.

وقال جوليانتو سيريت رئيس مفوضية شرطة تانا توراغا لوكالة فرانس برس: "مع رفع نعش الأم انهمرت الأمطار فجأة وانهار السلم الذي يوصل لأعلى البرج، فسقط التابوت وأصاب رأس الضحية".

ويظهر في الفيديو الذي نشره موقع مترو البريطاني، مجموعة من الشباب وهم يرفعون النعش إلى أعلى البرج، حين وقع السلّم فانقلب النعش على ابن المتوفاة. وهرع المتفرجون للمساعدة لكن كوندوراورا كان قد فارق الحياة.

وقال سيريت إن الحادث وقع بسبب عدم تعزيز السلم بشكل صحيح، لكن الأسرة رفضت توجيه اتهامات لأحد بالتقصير الذي أدى لوفاة أحد أبنائها. وأضاف أن جسد كوندورا يستريح الآن إلى جانب والدته بيرتا.

وحسب العادات، عندما يموت واحد من عرق التورايان في إندونيسيا، يقيم السكان المحليون جنازات تفصيلية يمكن أن تستمر لأيام، وتشمل الموسيقى والرقص والتضحية بجاموس الماء.

المصدر: metro.co.uk

سعيد طانيوس