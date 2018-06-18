والد ميغان يحذر الأمير هاري من "رفع يده عليها"!

تحدث توماس ماركل، والد دوقة ساسيكس، في مقابلة خاصة عن اللحظة التي طلب فيها الأمير هاري الإذن بالزواج من ابنته.

وأجرى والد ميغان البالغ من العمر 73 عاما، مقابلة مع "صباح الخير بريطانيا" (Good Morning Britain)، تحدث فيها عن اللحظة التي كشفت فيها ابنته عن وجود صديق جديد في حياتها.

وروى توماس تفاصيل طلب الأمير هاري يد ميغان للزواج، وكيف وافق على ذلك، ولكنه حرص على إعطاء تحذير أبوي للأمير. وقال موضحا: "طلب هاري يدها على الهاتف وقلت "أنت رجل نبيل، قدم لي وعدا بأنك لن ترفع يدك أبدا على ابنتي وبالطبع سأعطيك موافقتي".

وبالطبع، لم يتوانى الأب توماس عن مدح ابنته خلال المقابلة، وأضاف أنها "أصابت في اختيار الزوج المناسب".

وفي إشارة إلى أنه تحدث إلى الأمير هاري هاتفيا حول الرئيس ترامب، سأل المقدم، بيرس مورغان، السيد ماركل ما إذا كان يعتقد أن دوق ساسيكس كان "مؤيدا للرئيس ترامب"، حيث رد توماس: "آمل ألا يكون كذلك الآن".

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ومن المتوقع أن يظل أعضاء العائلة المالكة محايدين تماما في الشؤون السياسية، ولكن السيد ماركل قال إن هاري بدا "منفتحا على تجربة" Brexit خلال محادثاتهم.

يذكر أن السيد توماس ماركل لم يتمكن من حضور حفل الزفاف الملكي لأنه كان يتعافى من عملية جراحية، إلا أنه قال في المقابلة إنه كان "منزعجا" لأنه لم يرافق ابنته في الممر الكنسي، قائلا إنها بدت جميلة جدا لدرجة دفعته للبكاء.

ومع ذلك، أضاف ماركل أنه "تشرف" بمرافقة الأمير تشارلز لابنته ميغان قائلا: "لا أستطيع التفكير في بديل أفضل من الأمير تشارلز".

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا