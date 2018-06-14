دراسة: البشرية تزداد غباء!

أكد علماء من مركز الأبحاث الاقتصادية راغنار فريش في النرويج حدوث انخفاض في ذكاء البشر في العقود القليلة الماضية.

وأجرى باحثو المركز النرويجي دراسة علمية على أساس اختبارات مستوى الذكاء التي أجريت للنرويجيين المتقدمين إلى الخدمة العسكرية.

وحصل الباحثون على 730 ألفا من بيانات الاختبارات من عام 1970 حتى عام 2009 بحسب مجلة "MedicalXpress".

ونشرت الأكاديمية الوطنية للعلوم في النرويج نتائج التحليل ووصف القائمون على الدراسة بيرنت براتسبيرغ وأولي روجبيرغ نتائج العمل وقدموا تفسيرات محتملة لما يحدث.

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وكما أظهرت دراسات سابقة، فإن الناس أصبحوا "أكثر ذكاء" في النصف الأول من القرن الماضي وسميت الزيادة في مستوى الذكاء "IQ" بتأثير فلين. وفسير الباحثون أسباب هذه التسمية بتحسن الظروف المعيشية للبشر وجودة التغذية والتعليم والطب.

وثبت أن القدرات الفكرية للناس آخذة في الانخفاض بدلا من التطور رغم الرفاه العام الذي وصل إليه سكان النرويج.

ويرجع العلماء انخفاض مستوى الذكاء بمعدل 7 نقاط خلال مرور جيل واحد فقط، إلى البيئة الملوثة والتغيير في نمط حياة البشر ودخول تقنيات الكمبيوتر بشكل كبير إليها.

كما يرجع الباحثون أسباب تراجع مستوى الذكاء إلى الأنظمة الغذائية غير المتوازنة والتي أصبح يتبعها البشر لهذا السبب أو ذاك.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو