 
مباشر
عاجل
الخارجية الإيرانية تدين بشدة الحملات العسكرية للتحالف العربي على الحديدة في اليمن

دراسة: البشرية تزداد غباء!

مجتمع

دراسة: البشرية تزداد غباء!
imago stock&people-© Winfried Rothermel
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kd71

أكد علماء من مركز الأبحاث الاقتصادية راغنار فريش في النرويج حدوث انخفاض في ذكاء البشر في العقود القليلة الماضية.

وأجرى باحثو المركز النرويجي دراسة علمية على أساس اختبارات مستوى الذكاء التي أجريت للنرويجيين المتقدمين إلى الخدمة العسكرية.

وحصل الباحثون على 730 ألفا من بيانات الاختبارات من عام 1970 حتى عام 2009 بحسب مجلة "MedicalXpress".

ونشرت الأكاديمية الوطنية للعلوم في النرويج نتائج التحليل ووصف القائمون على الدراسة بيرنت براتسبيرغ وأولي روجبيرغ نتائج العمل وقدموا تفسيرات محتملة لما يحدث.

إقرأ المزيد
للأذكياء سمات خاصة علامات تدل على أنك تتمتع بذكاء استثنائي

وكما أظهرت دراسات سابقة، فإن الناس أصبحوا "أكثر ذكاء" في النصف الأول من القرن الماضي وسميت الزيادة في مستوى الذكاء "IQ" بتأثير فلين. وفسير الباحثون أسباب هذه التسمية بتحسن الظروف المعيشية للبشر وجودة التغذية والتعليم والطب.

وثبت أن القدرات الفكرية للناس آخذة في الانخفاض بدلا من التطور رغم الرفاه العام الذي وصل إليه سكان النرويج.

ويرجع العلماء انخفاض مستوى الذكاء بمعدل 7 نقاط خلال مرور جيل واحد فقط، إلى البيئة الملوثة والتغيير في نمط حياة البشر ودخول تقنيات الكمبيوتر بشكل كبير إليها.

كما يرجع الباحثون أسباب تراجع مستوى الذكاء إلى الأنظمة الغذائية غير المتوازنة والتي أصبح يتبعها البشر لهذا السبب أو ذاك.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا