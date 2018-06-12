خطة للصحة السعودية تهدف لزيادة متوسط أعمار مواطني المملكة إلى 80 عاما

كشفت صحيفة "سبق" السعودية عن تفاصيل خطة أعدتها وزارة الصحة في المملكة تهدف إلى زيادة متوسط أعمار السعوديين من 74 إلى 80 عاما بحلول سنة 2030.

وقالت "سبق" في تقرير خاص لها إن هذه الخطة "تضمنت الكثير من المحاور الرئيسية التي ستمثل نقلة نوعية في الصحة العامة داخل المجتمع السعودي متى ما حققت أهدافها المرسومة بتعاون مشترك مع المواطنين الذين يمثلون حجر الزاوية في رفع متوسط الأعمار بالمملكة".

وتنطلق رؤية وزارة الصحة في مستهدف زيادة متوسط أعمار السعوديين، حسب الصحيفة، من "التركيز على التوعية في آلية بناء نمط حياة صحي عبر كشف خطر سلبيّات بعض السلوكيات الخاطئة كالتدخين وقلة ممارسة الرياضة، والإكثار من السكريات، والاعتماد المبالغ فيه على المضادات الحيوية، وخشية أفراد المجتمع من إجراء الفحوص المبكرة".

ووأوضحت "سبق" أن وزارة الصحة السعودية تجري حاليا "مسوحات ميدانية لمئات الآلاف من الأسر في مناطق المملكة كافة، وداخل المجمعات التعليمية لبناء قاعدة بيانات تتضمن أكثر الأمراض شيوعا داخل المجتمع وبحسب تصنيف منطقتها وفئاتها العمرية، إضافة إلى معرفة مسببات تلك الأمراض، والعمل على الحد من انتشارها عبر توفير الوقاية اللازمة والعلاج المناسب".

وقالت الصحيفة إن الوزارة لقد توجهت "إلى تبني الفحص المبكر للمواليد، وأشارت التقارير إلى أن 90 بالمائة من المواليد في مستشفيات المملكة يخضعون للفحوص المبكرة، وساهم ذلك في علاج آلاف الأطفال ممن يعانون ثقبًا في القلب أو اضطرابات في الجهاز السمعي، حيث إن الاكتشاف خلال أسبوعين بعد الولادة سهّل نجاح عمليات العلاج".

وحسب مصادر "سبق"، فإن وزارة الصحة "متفائلة بإمكانية زيادة متوسط أعمار السعوديين إلى 80 عاما بحلول 2030"، وأشارت إلى أن الحملات التوعوية ذات الصلة بالتدخين وسرطان الثدي أتت بنتائج إيجابية، حيث زاد عدد مراجعي عيادات مكافحة التدخين بنسبة 270 بالمائة، وتضاعف أعداد النساء اللاتي يقمن بعمل فحوص مبكّرة للتأكد من سلامتهن من مرض سرطان الثدي، كما أسهمت التوعية في علاج آلاف الحالات وتماثلها للشفاء التام.

المصدر: سبق