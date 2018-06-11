السجن 16 عاما لخاطف عارضة أزياء بريطانية

قضت محكمة في إيطاليا بالسجن لـ16 عاما للمواطن البولندي لوكاس بافال هيرب المدان باختطاف عارضة الأزياء البريطانية كلوي آيلينغ.

واحتجز البولندي لوكاس الموديل البريطانية لمدة 6 أيام في مزرعة بمنطقة "بيدمونت" شمال غرب البلاد، حيث كانت تعتقد أنها ذاهبة لجلسة تصوير.

وطالب المدعي العام الإيطالي باولو ستوراري، بسجن المتهم لمدة 16 سنة و8 أشهر، قائلا إنه "يضاف إلى ذلك عقوبة احتمال موت المخطوفة أثناء احتجازها في يوليو 2017".

وأضاف: "جرى تخديرها، ووضعت داخل كيس قماش ونقلت إلى المزرعة، حيث كانت مقيدة على الأثاث في الليلة الأولى على الأقل، ثم جرى تصويرها عارية".

وأنكر هيربا الاتهامات، زاعما بأن آيلينغ وافقت على الخطة من أجل الشهرة، ولكن المحكمة وجدت أنه مذنب.

المصدر: وكالات