فنان العرب محمد عبده يرزق بمولوده العاشر

رزق الفنان السعودي محمد عبده بمولودته الجديدة من زوجته الفرنسية، وأطلق عليها اسم العنود، وهي العاشرة بين أولاده من زيجاته الثلاث.

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كما أن للنجم العربي 7 أبناء وبنات من زواجين سابقين، وهم: نورة، هيفاء، ود، ريم، دلال، عبد الرحمن وبدر.

ويعتبر محمد عبده من أشهر الفنانين العرب ممن عاصروا الجيلين القديم والحديث، وهو معروف بلقب "فنان العرب" ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية الخليجية والعربية.

كما يُجمع العديد من متابعي الوسط الفني أن محمد عبده ساهم بنشر الأغنية الخليجية في أنحاء العالم العربي، فهو مطور الأغنية السعودية بجانب الأمير الشاعر خالد الفيصل والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن.

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول