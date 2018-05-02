من الأكثر ولعا بالكحول بين أصحاب المهن؟

تنتشر عادة التناول الدوري للمشروبات الكحولية بين المختصين من أصحاب الدخل الجيد، كالأطباء والمحامين والمدرسين أكثر من انتشارها بين أصحاب المداخيل الأدنى.

وذكرت صحيفة "غارديان"، أنها استنتجت ذلك من بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ومصلحة الإحصاء الوطنية.

وتبين، أن عدد الذين يحتسون المشروبات الكحولية، يزداد بشكل مطرد مع ارتفاع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للفرد.

ودلّ الاستطلاع على أن أصحاب المهن التي لا تتطلب بذل المجهود العضلي وتقتصر على الجهد البسيط غير المعقد، هم أقل من يتناول المشروبات الكحولية.

وتشمل هذه الشريحة العمال غير المهرة، وموظفي السجلات وأقسام الاستقبال أو العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية.

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وترتبط نسبة الذين يحبون تناول الخمور حسب البحث الذي نشرته الصحيفة بمستوى الدخل والأجور، فعلى سبيل المثال لا تزيد نسبة محبي المشروبات الروحية على 46.5% بين الذين يحصلون على أقل من 11 ألف يورو في العام، فيما تصل نسبتهم بين الذين يكسبون من 22 إلى 34 ألف يورو سنويا إلى 60 في المئة.

وهناك اختلاف في نوعية المشروبات حسب مستوى الدخل، فالذين يتجاوز دخلهم السنوي 45 ألف يورو، يفضلون شرب النبيذ والبيرة والويسكي، حيث يسمح لهم دخلهم بذلك.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين