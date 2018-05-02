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تعليق قوي من علاء مبارك على أزمة محمد صلاح

الرياضة

تعليق قوي من علاء مبارك على أزمة محمد صلاح
Reuters
علاء مبارك
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تساءل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك حول المسؤول عن أزمة محمد صلاح لاعب منتخب مصر الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي مع اتحاد الكرة معتبرأ أنه سفير لمصر بالخارج.

وقال علاء مبارك في تغريدة عبر "تويتر": "يا ترى من المسؤول عن هذه المهزلة التي يتعرض لها محمد صلاح والتي قد تحرمنا من وجوده في كأس العالم؟".

وشدد على أن اللاعب يتعرض لضغوط نفسية وهو في قمة تألقه الكروي في الدوري الإنجليزي، لافتا إلى أنه خير سفير لمصر في الخارج.

يذكر أن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة المصري أعلن عن انتهاء أزمة صلاح والشركات الراعية حول ظهور صورته على طائرة منتخب الفراعنة الكبار.

المصدر: مواقع مصرية + تويتر

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