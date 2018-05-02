تعليق قوي من علاء مبارك على أزمة محمد صلاح

تساءل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك حول المسؤول عن أزمة محمد صلاح لاعب منتخب مصر الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي مع اتحاد الكرة معتبرأ أنه سفير لمصر بالخارج.

وقال علاء مبارك في تغريدة عبر "تويتر": "يا ترى من المسؤول عن هذه المهزلة التي يتعرض لها محمد صلاح والتي قد تحرمنا من وجوده في كأس العالم؟".

محمد صلاح لاعب موهوب خلوق نجم ليفربول و منتخب مصر ،أصبح من افضل اللاعبين في عالم الكرة ، وأفضل سفير لمصر ، يتعرض اليوم الي ضغط نفسي وعصبي كبير وهو في قمة تألقه في أقوي دوري لكرة القدم ! يا تري من المسؤل عن هذة المهزلة التي يتعرض لها والتي قد تحرمنا من وجوده في كأس العالم ! — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 1, 2018

وشدد على أن اللاعب يتعرض لضغوط نفسية وهو في قمة تألقه الكروي في الدوري الإنجليزي، لافتا إلى أنه خير سفير لمصر في الخارج.

يذكر أن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة المصري أعلن عن انتهاء أزمة صلاح والشركات الراعية حول ظهور صورته على طائرة منتخب الفراعنة الكبار.

المصدر: مواقع مصرية + تويتر