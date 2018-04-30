أحلام تختبر معلومات نجوم "ذا فويس" بلغة الإشارة!

اختبرت المطربة الإماراتية أحلام معلومات ضيوف برنامج "ذا فويس" الغنائي، عن أغانيها مستخدمة لغة الإشارة.

بعدها قالت الفنانة الإماراتية مازحة: "أتمنى من شبكة mbc أن تنتج لي فلما أكون بطلته".

أحلام تمثل أغانيها بالاشارات والمواهب تحزر الاجابات #MBCTheVoicepic.twitter.com/nfIzN0tzsm — MBC The Voice (@mbcthevoice) 29 апреля 2018 г.

فهل ترون أن أحلام تمتلك موهبة التمثيل؟

المصدر: تويتر