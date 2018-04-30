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أحلام تختبر معلومات نجوم "ذا فويس" بلغة الإشارة!

مجتمع

أحلام تختبر معلومات نجوم
AhlamAlShamsi twitter
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اختبرت المطربة الإماراتية أحلام معلومات ضيوف برنامج "ذا فويس" الغنائي، عن أغانيها مستخدمة لغة الإشارة.

بعدها قالت الفنانة الإماراتية مازحة: "أتمنى من شبكة mbc أن تنتج لي فلما أكون بطلته".

فهل ترون أن أحلام تمتلك موهبة التمثيل؟

المصدر: تويتر

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