أحلام تختبر معلومات نجوم "ذا فويس" بلغة الإشارة!
AhlamAlShamsi twitter
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اختبرت المطربة الإماراتية أحلام معلومات ضيوف برنامج "ذا فويس" الغنائي، عن أغانيها مستخدمة لغة الإشارة.
بعدها قالت الفنانة الإماراتية مازحة: "أتمنى من شبكة mbc أن تنتج لي فلما أكون بطلته".
أحلام تمثل أغانيها بالاشارات والمواهب تحزر الاجابات #MBCTheVoicepic.twitter.com/nfIzN0tzsm— MBC The Voice (@mbcthevoice) 29 апреля 2018 г.
فهل ترون أن أحلام تمتلك موهبة التمثيل؟
المصدر: تويتر
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