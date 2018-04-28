الممثل الأمريكي بيل كوسبي قد يقضي بقية حياته خلف القضبان!

أدانت هيئة محلفين شعبية في بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الممثل الأمريكي بيل كوسبي بتهمة الاعتداء الجنسي على أندريا كونستاند عام 2004، في ختام محاكمة استمرت حوالي ثلاثة أسابيع.

ويشكل القرار ضربة قوية للممثل (80 عاما)، الذي أدين بالتهم الثلاث الموجهة إليه، ويواجه نظريا احتمال الحكم عليه بالسجن 30 عاما، أي أنه قد يمضي بقية حياته وراء القضبان.

وكانت الضحية أندريا كونستاند جالسة في قاعة المحكمة التي اكتظت بالحضور، خلال إعلان قرار هيئة المحلفين بعد مداولات استمرت 14 ساعة.

وتشكل الإدانة وحكم السجن المحتمل الفصل الأخير في مسيرة الممثل الذي طبع التلفزيون الأمريكي في أواخر القرن العشرين، وكان أول مواطن من أصول أفريقية يؤدي دور البطولة في مسلسل "كوسبي شو"، والذي كان يعرض في ساعة الذروة على التلفزيون.

وطعن كوسبي على الحكم الأمر الذي ربما يؤجل سجنه لعدة شهور أو حتى أعوام.

وقالت المتحدثة باسم إدارة سجون بنسلفانيا سوزان ماكنوتن: "كوسبي ربما سيكون أشهر مساجين الولاية على الإطلاق"..."جدران السجن احتضنت من قبل شخصيات شهيرة منها مشرعون وضباط شرطة سابقون ومدرب كرة قدم سابق وغيرهم".

وتتهم أكثر من 60 امرأة الممثل، كوسبي بالاعتداء الجنسي، إلا أن كل هذه الادعاءات مشمولة بمرور الزمن باستثناء قضية أندريا كونستاند.

المصدر: أ ف ب