الكشف عن علاقة بين قوة المصافحة والزواج

أعلن علماء جامعة كولومبيا الأمريكية أن الرجال الذين يتميزون بمصافحة قوية يتمتعون بفرص زواج عالية.

وتفيد مجلة SSM-Population Health التي نشرت نتائج الدراسة، بأن خمسة آلاف شخص من مواليد أعوام 1923-1948 شاركوا في هذه الدراسة، حيث قاس الباحثون قوة مصافحة كل منهم بواسطة جهاز دينامومتر، وبعد ذلك درس العلماء بيانات حياتهم العائلية بصورة مفصلة.

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واتضح للباحثين أن الأشخاص الذين تميزوا بضعف قوة المصافحة نادرا ما تزوجوا مقارنة بالذين يمتازون بمصافحة قوية.

وقال البروفيسور فيغارد سكيربيك، إن "النتائج التي حصلنا عليها تدل على أن النساء يفضلن الشركاء الذين يشعرن بقوتهم وصحتهم".

يذكر أن دراسة سابقة لعلماء جامعة مانشستر بينت وجدت علاقة بين قوة المصافحة والقدرات الفكرية والذاكرة.

المصدر: نوفوستي

كامل توما