كاثرين دوقة كامبريدج تضع مولودها الثالث

نقلت كاثرين دوقة كامبريدج، زوجة الأمير ويليام دوق كامبريدج نجل ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، إلى جناح ليندو بمستشفى سانت ماري لإنجاب مولودها.

وسيكون هذا المولود، هو الثالث بالترتيب، بعد كل من جورج (5 سنوات) وشارلوت (3 سنوات). كما أنه سوف يكون الخامس بالترتيب لتولي العرش البريطاني في العائلة الملكية.

وقد أعلن المكتب الإعلامي لقصر "كينسينغتون" الملكي هذا الخبر صباح اليوم في تغريدة من خلال حسابه على تويتر.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

كما كان آخر ظهور عام لـ "كيت"، قبل الولادة، في 22 مارس الماضي، أثناء حضورها مع الأمير وليام فعاليات مؤتمر قادة "الكومونولث" في لندن.

المصدر: رويترز

قتيبة دعبول