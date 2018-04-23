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كاثرين دوقة كامبريدج تضع مولودها الثالث

مجتمع

كاثرين دوقة كامبريدج تضع مولودها الثالث
Globallookpress Andrew Parsons/Zumapress
صورة أرشيفية: كاثرين دوقة كامبريدج وزوجها الأمير ويليام دوق كامبريدج
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نقلت كاثرين دوقة كامبريدج، زوجة الأمير ويليام دوق كامبريدج نجل ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، إلى جناح ليندو بمستشفى سانت ماري لإنجاب مولودها.

وسيكون هذا المولود، هو الثالث بالترتيب، بعد كل من جورج (5 سنوات) وشارلوت (3 سنوات). كما أنه سوف يكون الخامس بالترتيب لتولي العرش البريطاني في العائلة الملكية.

وقد أعلن المكتب الإعلامي لقصر "كينسينغتون" الملكي هذا الخبر صباح اليوم في تغريدة من خلال حسابه على تويتر.

كما كان آخر ظهور عام لـ "كيت"، قبل الولادة، في 22 مارس الماضي، أثناء حضورها مع الأمير وليام فعاليات مؤتمر قادة "الكومونولث" في لندن.

المصدر: رويترز

قتيبة دعبول

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