بولند توضح حقيقة الفيديو "المخل بالآداب العامة" في السعودية

قالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند إنها ستقاضي كل من يسيء لها، على خلفية الضجة الكبرى التي أثارها الفيديو "المخل بالآداب" الذي نشرته في نادي نسائي بالسعودية.

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وأوضحت بولند، أمس السبت، في تسجيل صوتي، أنها ذهبت إلى النادي السعودي "بالشيلة والعباية"، وأن الإدارة طلبت منها تصوير بطلة تونس للبوكسينغ، التي تعمل كمدربة في النادي النسائي البحت.

وأكدت على أنها غير مسؤولة عن الإعلان الترويجي الذي نشرته، كغيره من الإعلانات التي تقوم بها.

كما علقت على الهجوم الذي طالها من قبل مغردين بشأن كونها الوجه الإعلاني الذي تم اختياره لإحدى حملات الترويج لقيادة المرأة في السعودية، قائلة إنها مستعدة للتنازل عن العرض لأي سعودية مؤهلة للقيام بهذا العمل، منوهة إلى أن عشقها للمملكة هو الذي دفعها لقبول العرض.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للرياضة في السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، قرارا بسحب ترخيص النادي النسائي بعد مقطع فيديو متداول للمركز، احتوى على مشاهد اعتبرها مغردون "مخلة بالآداب"، إلى جانب استبعاد المدربة التونسية بصورة فورية.

حليمة بولند تعلق: ذهبت إلى النادي «بالشيلة والعباية» .. وانا لست مسؤولة عن إعلان ترويجي لأنه كان بطلب من الإدارة. pic.twitter.com/U2D3ifhubI — المجلس (@Almajlliss) 21 avril 2018

سأتقدم رسمياً برفع قضايا لكل من يسيء لي و كلي ثقة بالقضاء السعودي النزيه.#حليمة_بولندpic.twitter.com/7MjKtdH3Mp — Halima Boland (@halima) 21 avril 2018

المصدر: وكالات