تمر "محمد صلاح" الأغلى هذا العام

لم تتوقف شعبية مهاجم ليفربول النجم المصري، محمد صلاح، عند الأغاني والأهازيج والإعلانات والعلامات التجارية، بل وصلت مؤخرا إلى تمور رمضان في السوق المصرية.

وظهرت على أعتاب شهر رمضان هذا العام أنواع تحمل أسماء الشخصيات والأحداث التي مرّ بها الشعب المصري، فكان من ضمنها على سبيل المثال "الحوت الأزرق"، اللعبة الافتراضية الخطيرة التي تدفع المشاركين فيها إلى الانتحار، فجاء تمر "الحوت الأزرق" في المرتبة الثالثة بسعر 44 جنيها للكيلوغرام (2.5 دولار).

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وبعده جاء الحدث الأبرز في هذا العام، والذي ينتظره ملايين المشاهدين حول العالم، وهو المونديال (خاصة بعد صعود المنتخب المصري للمشاركة في كأس العالم)، ليشغل تمر"المونديال" المركز الثاني في أسعار التمور في مصر ويبلغ ثمنه 45 جنيها.

وتصدر القائمة محمد صلاح، ليشغل تمر "محمد صلاح" المرتبة الأولى بين أسعار التمور في مصر هذا العام، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد منه 50 جنيها مصريا.

وبهذا الصدد صرّح أحد تجار "الياميش" والغلال وسط القاهرة لقناة اليوم السابع بأن "الارتباط بين سوق البلح والأجواء الفنية والرياضية والسياسية له تاريخ طويل، لأن المواطن المصري دائما ما يرى في سوق البلح وسيلة للتعبير عن الرأي، ومقياسا للرأي العام، وهو ما ظهر قديما بأغنية (بلح زغلول)، التي قدمت للزعيم سعد زغلول".

المصدر: اليوم السابع

محمد صالح