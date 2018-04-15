الجامعات الروسية في قائمة الأفضل عالميا

حققت الجامعات الروسية إنجازا كبيرا بدخولها تصنيف أفضل 100 جامعة في جميع أنحاء العالم.

وأدرجت 11 جامعة روسية بحسب تقارير وزارة التعليم والعلوم في قائمة أفضل 100 جامعة في العالم عام 2017 (بما فيها 9 جامعات من برنامج 5-100). كما دخلت 17 جامعة روسية (بما فيها 13 شاركت في مشروع 5-100) في قائمة أعلى 200 مؤسسة استثمارية وتطبيقية وصناعية.

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كما شهد العام 2017 اختيار 51 جامعة من 37 منطقة روسية لإنشاء مراكز ابتكار حديثة في إطار المشروع الأول "الجامعات كمراكز لخلق الابتكار".

وتم تأسيس مشروع "5-100" وفقا لمرسوم الرئيس، فلاديمير بوتين، الذي يقضي بزيادة القدرة التنافسية للجامعات الروسية الرائدة بين المراكز العلمية والتعليمية في العالم.

وتسعى وزارة التعليم الروسية لإدخال 5 جامعات روسية رائدة على الأقل، في قائمة أفضل 100 جامعة في العالم، بحسب تصنيفات " QS " و" THE " و" ARWU " بحلول عام 2020، ليصبح ذلك مؤشرا رئيسيا للقدرة التنافسية لهذه المؤسسات على مستوى العالم.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو