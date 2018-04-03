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الحريري يقود حكومة وممنوع من قيادة سيارة؟!

مجتمع

الحريري يقود حكومة وممنوع من قيادة سيارة؟!
Jamal Saidi
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
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نشرت الإعلامية اللبنانية ديما صادق عبر صفحتها في موقع "تويتر" إعلانا ترويجيا للحلقة الأولى من برنامجها بعنوان "لوين واصلين" الذي استضافت فيه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

ويظهر الحريري في الشريط مبتهجا وهو يقود السيارة، وحين سألته المذيعة عن آخر مرة جلس فيها خلف المقود، رد الحريري مازحا: "أنا أسوق من دون دفتر سواقة".

ودارات بين رئيس الوزراء اللبناني والمذيعة مواقف طريفة، منها حين أخبرته، أن "هناك إشارة حمراء يا رئيس الحكومة"، فردّ: "أعتذر أعتذر". 

المصدر: تويتر

أحمد باديان

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