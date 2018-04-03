الحريري يقود حكومة وممنوع من قيادة سيارة؟!

نشرت الإعلامية اللبنانية ديما صادق عبر صفحتها في موقع "تويتر" إعلانا ترويجيا للحلقة الأولى من برنامجها بعنوان "لوين واصلين" الذي استضافت فيه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

ويظهر الحريري في الشريط مبتهجا وهو يقود السيارة، وحين سألته المذيعة عن آخر مرة جلس فيها خلف المقود، رد الحريري مازحا: "أنا أسوق من دون دفتر سواقة".

"لوين واصلين " برنامجي الجديد عَل @lbcilebanon هيدا الخميس مباشرة بعد الأخبار . الحلقة الاولى هيدا الخميس مع رئيس الحكومة سعد الحريري . @saadhariripic.twitter.com/PAlHfq0s4W — Dima (@DimaSadek) ٣ أبريل، ٢٠١٨

ودارات بين رئيس الوزراء اللبناني والمذيعة مواقف طريفة، منها حين أخبرته، أن "هناك إشارة حمراء يا رئيس الحكومة"، فردّ: "أعتذر أعتذر".

المصدر: تويتر

أحمد باديان