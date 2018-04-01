تعرّف على شاحنات "الحب" الموزمبيقية

تشهد العاصمة الموزمبيقية مابوتو إقبالا كبيرا من المواطنين على استخدام الشاحنات للتنقل والسفر في ظل غياب مواصلات تفي بمتطلبات السكان الذين تقطعت بهم السبل في أهم مدينة موزمبيقية.

ويطلق سكان العاصمة مابوتو على تلك الشاحنات اسم "My Love"، كون الركاب على متنها يمسكون ببعضهم البعض تجنبا لخطر السقوط منها، وهي تتنطط بهم لخفّة حملها قياسا بالأحمال التي صنعت هذه السيارات لشحنها.

وعلى الرغم من أن تلك الشاحنات لا تملك أي مقومات للراحة، إلا أنها تعد الأكثر انتشارا وشهرة وإقبالا في العاصمة التي يعيش فيها نحو 1.1 مليون شخص.

وقال ألميدا نهامتومبو أحد سائقي شاحنات "My Love" لوكالة "الأناضول"، إنه "لا ضير في اكتظاظ الشاحنة بركابها، إذ أن الهدف الأساسي يكمن في نقل أكبر عدد ممكن من الركاب خلال الرحلة الواحدة".

وأشار سلفيو دومينغوس أحد راكبي الشاحنات إلى أن "هذه الوسائط لا تملك أي وسيلة راحة أو أمان، إلا أنه لا يوجد خيار آخر، ونحن مضطرون لمواصلة أشغالنا اليومية".

من جهتها، تشير دائرة النقل في مابوتو إلى أن 257 حافلة بسعة 120 راكبا، تقدم خدماتها لسكان المدينة يوميا.

المصدر: الأناضول

أحمد باديان