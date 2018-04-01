الشرطة المصرية تقبض على سيدة خلال زيارة زوجها في السجن

ألقت الشرطة المصرية في محافظة القليوبية أمس السبت، القبض على ربة منزل لحيازتها كمية من الأقراص المخدرة في محاولة لتوصيلها لزوجها المحجوز بالسجن.

ووفقًا لما أوردته وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، أنه أثناء تفتيش زيارة المحجوزين على ذمة قضايا بحجز مركز الخانكة، أمكن ضبط السيدة، سبق اتهامها في قضيتين آداب عامة، وبحوزتها 60 قرصا مخدرا، ومبلغ مالي 7000 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد إدخالها لزوجها السجين المحجوز بسجن المركز في المحافظة، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر وبعرض المتهمة على النيابة العامة، تقرر حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق.

المصدر: "صحف مصرية"