فنانة مصرية تكشف السبب الحقيقي لتغير وجهها (فيديو)

قالت الفنانة المصرية حورية فرغلي إن السبب الحقيقي لإجراء عملية تجميل في أنفها، هو حادث أدى إلى سقوطها من أعلى حصان خلال مسابقة فروسية.

وأضافت الفنانة المصرية خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع على قناة "أون إي"، أن طبيب التجميل الذي أجرى لها عملية التجميل شوه أنفها، مشددة على أن حالتها النفسية تدهورت بسبب تلك العمليات والتي وصلت إلى 7 عمليات.

وأكدت أنها تعرضت لكلام جارح بسبب تلك العمليات لدرجة أنها عرضت على الجماهير خلال صفحتها على موقع التواصل "فيس بوك" عدم التمثيل بسبب السخرية من مظهرها.

وأكدت أنها استأصلت الرحم بسبب بعض الأورام، وستجري عملية أخيرة لأنفها، مشددة على تتمنى أنها ستعود لمظهرها الأساسي بعد تلك العملية.

المصدر: "صحف مصرية + يوتيوب"