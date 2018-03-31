مذيع مصري يوضح حقيقة علاقته بإحدى "حريم السلطان" التركي

كشف المذيع المصري باسل الزارو، حقيقة العلاقة التي كانت تجمعه مع الفنانة التركية مريم أوزرلي.

وأضاف المذيع المصري أنه كانت تربطهما علاقة صداقة قوية، إذ تعرف عليها خلال رحلتها لـ"دبي"، أعقب ذلك اللقاء بينهما رحلة إلى أوروبا، لافتًا إلى أن انتشار الصور التي تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت سببًا في حديث الناس عن وجود علاقة عاطفية تجمعهما.

أوضح الزارو في برنامج "أنت online" على شاشة تلفزيون دبي، أن هناك علاقة إعجاب متبادلة نشأت بينهما، منوهًا عن أن الأمر لا دخل لأحد به، أو بأي تطورات تبعتها في العلاقة.

المصدر: "مواقع مصرية"