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سعودي يرفع دعوى قضائية للحصول على الجنسية المصرية

مجتمع

سعودي يرفع دعوى قضائية للحصول على الجنسية المصرية
Globallookpress Jiri Hubatka
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رفع مواطن سعودي يبلغ من العمر 21 عاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر للمطالبة بمنحه الجنسية المصرية.

وحسب وسائل الإعلام المصرية، لجأ مواطن سعودي يدرس في مصر إلى محكمة القضاء الإداري (المختصة بالفصل في القرارات الإدارية) للتظلم ضد قرار صادر من الإدارة العامة للهجرة والجوازات في مصر باعتباره سعودي الجنسية، وعدم منحه الجنسية المصرية.

وجاء في مضمون الدعوى أن "المتظلم (21 عاما) من قرار إدارة الهجرة والجوازات تقدم بأوراق منحه الجنسية المصرية لإدارة الهجرة والجوازات ومعه مَا يثبت أنه مولود في مصر بتاريخ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 1996 بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وأن والدته مصرية ووالده سعودي الجنسية، إلا أن مصلحة الجوازات والهجرة رفضت؛ ما دفعه للجوء للقضاء للحصول على الجنسية المصرية".

المصدر: صحف مصرية

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