أمريكي يصلي قبل سرقة متجر (فيديو)
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سجلت كاميرات المراقبة لصا في الولايات المتحدة وقد رفع قبعته وصلى قبل أن يسطو على متجر للملابس ويسرقه.
نشرت صحيفة إندبندنت شريط الفيديو الذي يبين كيف يرفع اللص قبعته ويصلي وبعد ذلك يضع القبعة على رأسه ويأخذ قطعة حجر كبيرة يرميها على زجاج واجهة متجر الملابس الإيطالية في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك ويكرر العملية ليدخل بعدها من خلال فتحة إلى المتجر ويسرق منه قطع الملابس ويخرج.
وبحسب قول ممثلين عن المتجر، استولى اللص على 18 قطعة ملابس، ولا تزال الشرطة تبحث عنه.
المصدر: لينتا. رو
كامل توما
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