غضب عارم وصدمة في المغرب على فيديو الاغتصاب الإجرامي

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شابا يحاول اغتصاب فتاة في الشارع، غضبا واسعا في المغرب.

وأوقفت المصالح الأمنية المختصة بمدينة بن جرير، صباح اليوم الأربعاء، صاحب الفيديو، الذي انتشر أمس الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت بعض المصادر بأن الفاعل يبلغ من العمر 21 سنة، وقد ألقت المصالح الأمنية القبض عليه في جماعة بوشان، التابع للنفوذ الترابي لإقليم بن جرير.

وتابعت أن الضحية التي ظهرت في الفيديو، الذي أصبح يعرف باسم #واش_ماعندكش_ختك، تدرس في المستوى التعليمي التاسع إعدادي، وقد تعرضت لذلك الاعتداء خلال شهر يناير الماضي.

الشخص الذي القي القبض عليه يدعى ياسين ويبلغ من العمر 21 سنة في حين الفتاة تدعى #خولة وهي قاصر، وحسب اولى معطيات التحقيق فان الفتاة لم تتعرض للاغتصاب بعد الاعتداء. (مصدر امني )#واش_ماعندكش_ختكpic.twitter.com/4pVSbK13kE — 2M.ma (@2MInteractive) 28 mars 2018

وجرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد تعميق التحقيق معه حول هذا الفيديو، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بانتظار تقديمه أمام القضاء.

وضج موقع "تويتر" بهاشتاغ #واش_ماعنكش_ختك، حيث أعرب المغاربة عن رفضهم لمثل هذه السلوكيات الشاذة، مطالبين السلطات الأمنية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على حيثياتها ومعاقبة المسؤولين عنها.

المصدر: وكالات

رُبى آغا