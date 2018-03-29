التركيات يلجأن لعادة سيئة سعيا للمساواة!

لجأت النساء في تركيا إلى بعض العادات السيئة في المجتمع لإثبات وجودهن، ولمحاولة الوصول إلى المساواة مع الرجال في مجتمع ذكوري.

ويرتبط انتشار التدخين بين النساء في تركيا برغبتهن في إظهار الاستقلال في مجتمع ذكوري. ونشرت وكالة شينخوا للأنباء خبرا عن التدخين في تركيا، والذي ينتشر بنسبة تصل إلى 40% بين الرجال و13% بين النساء.

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ويذكر في الخبر أيضا أن النساء في تركيا يكتسبن هذه العادة السيئة لرغبتهن بالاسترخاء بسبب ظروف الحياة القاسية.

وتعطي وكالة الأنباء مثلا في خبرها عن امرأة تعمل في التنظيف ولا تملك من المال كفايته لزيارة النوادي أو المطاعم النسائية للترفيه عن نفسها أو الاسترخاء، لذلك لجأت إلى التدخين كبقية النساء اللواتي يلجأن إلى التدخين كوسيلة سهلة للراحة والاسترخاء والشعور بالحرية.

ويقول عالم النفس الأسري بيتول بايكال دينك إن "عدد النساء المدخنات أصبح يرتفع أكثر فأكثر في تركيا، لأنهن يعتبرن التدخين وسيلة ملائمة لجعلهن متساويات مع الرجال أو حتى أفضل منهم".

يذكر أن التدخين يسبب أضرارا كبيرة للصحة ويؤدي إلى أمراض قاتلة عموما، لذلك يطالب البعض السلطات التركية لاتخاذ التدابير التشريعية الخاصة للحد من ظاهرة التدخين في البلاد.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو