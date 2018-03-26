تحديد أكثر الألوان جاذبية للرجال والنساء!

أعلن علماء جامعة روتشستر الأمريكية نتائج دراستهم بشأن الألوان الأكثر جذبا للجنسين.

وقال البروفيسور، أندريو إيليوت، المشرف على الدراسة التي نشرت في مجلة Personality and Social Psychology، إن النساء والرجال يحاولون لفت انتباه الجنس الآخر بارتدائهم ملابس حمراء اللون، حيث تنظر المرأة إلى اللون الأحمر في ملابس الرجال على أنه من الصفات القيادية. أما الرجال فيعتبرون هذا اللون في ملابسهم دليل على قدرتهم على إمكانية الكسب الجيد وطموحاتهم المهنية.

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كما يعد الرجال اللون الأحمر في ملابس النساء مثيرا لأسباب طبيعية، لأنه يحفز لدى معظمهم التخيلات الحسية، وهذه آلية ثبتتها طفرات التطور.

وقد سبق أن حاول العلماء تحديد اللون الذي يعجب غالبية سكان العالم. وقد اتضح لهم أنه موجود فعلا، وهو لون مياه المحيط.

المصدر: رامبلر

كامل توما