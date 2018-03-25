"رجل البازوكا ": حلت النهاية وسألفظ النفس الأخير

قال الشاب الروسي كيريل تيريشين، المعروف على شبكة الإنترنت باسم "رجل البازوكا"، إنه يعاني من آلام شديدة وإن نهايته اقتربت على ما يبدو.

ولم يستبعد تيريشين احتمال تعرضه لعملية جراحية عاجلة، وقال: "أرجو الرب أن يسحب روحي لأني لم أعد قادرا على تحمل الألم".

وشدد الشاب على أنه لا يقصد مما نشره استعطاف المستخدمين والقراء. وقام بعرض صورة يديه المتورمتين مع ميزان حرارة يدل على درجة حرارته المرتفعة.

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وقال تيريشين: "فرض علي العلاج لمدة أسبوعين وأقوم بوضع الجليد على يدي. وإذا لم يخف الألم بعد ذلك فسأضطر للعملية الجراحية".

وأضاف كيريل في شكواه لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لدي مشاكل صحية متعددة وأنا أعاني، ووالدتي تبكي، وأنا لا أعرف ما يجب القيام به، وحرارة جسمي 38.5 درجة مئوية. لم يعد أمامي إلا الاعتماد على الله واللجوء له. سأرقد في سريري وأتضرع له".

يذكر أن الشاب والمدون كيريل تيريشين، من مدينة بياتيغورسك الروسية، حظي بشهرة عالمية، عقب نشره قبل فترة، صورا ومقاطع فيديو أظهرت حقنه لعضلات ذراعيه بمادة السينثول لتضخيمها من دون أي تمارين رياضية.

المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين