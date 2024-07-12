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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 00:13 GMT

    مصر.. فرد أمن ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق 12

    أقدم فرد أمن مصري على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق 12 بالبرج نفسه حيث سقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

    مصر.. فرد أمن ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق 12
    Globallookpress

    وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا من سكان أحد الأبراج السكنية بالعجوزة يفيد بقيام شخص بإلقاء نفسه من أعلى طابق بالبرج لمروره بضائقة مالية، حسبما قال شهود العيان من سكان العقار.

    وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادثة وتبين أن الشخص الذي انتحر كان يعمل فرد أمن بالعقار الذي قفز من طابقه الـ12.

    وأشار موقع "القاهرة 24" المصري أن المبنى ذاته كانت تقطن فيه الفنانة المصرية الراحلة مديحة يسري (3 ديسمبر 1918 - 30 مايو 2018).

    المصدر: "القاهرة 24"

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