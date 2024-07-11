وتابعت خبيرة علم الفلك وفاء حامد خلال لقائها مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد قائلة: علم الفلك هو الذي يدرس في العامة، مستشهدة بفيديو حديث الشيخ الشعراوي عن الأبراج وما جاء في سورة البروج.

وأضافت خبيرة علم الفلك وفاء حامد: أتوقع اقتران ثقيل كوكب المريخ مع أورانوس يوم 15 يوليو، من حدوث زلازل وحوادث طائرات أو تأجيل وتأخير سفريات.

واختتمت خبيرة علم الفلك وفاء حامد: ستكون هناك اضطرابات وحالات وفيات كثيرة بدأت بأحمد رفعت وقلق في الشارع، مشددة على ضرورة عدم اتخاذ قرارات عاجلة.

المصدر: صدى البلد