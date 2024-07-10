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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 11:21 GMT

    مصر.. فتاة تنتحر في محطة مترو جمال عبد الناصر (صورة)

    أقدمت فتاة مصرية على الانتحار وألقت بنفسها تحت عجلات قطار مترو الأنفاق في واحدة من أشهر المحطات بالقاهرة.

    مصر.. فتاة تنتحر في محطة مترو جمال عبد الناصر (صورة)
    مصر.. فتاة تنتحر في محطة مترو جمال عبد الناصر (صورة)
    أغراض الفتاة بعد وفاتها

    وكشفت التحريات الأولية في واقعة قيام فتاة بإلقاء نفسها أسفل عجلات المترو داخل محطة جمال عبد الناصر، عن أنها لا تزال على قيد الحياة، وإنما أصيبت ببتر في كلتا القدمين جراء ما حدث.

    وأضافت التحريات الأولية حول الواقعة، أن الفتاة طالبة بكلية الآداب بجامعة حلوان، وتبلغ من العمر 28 عاما، ومقيمة بمنطقة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة.

    وأكملت التحريات الأولية، أن والدتها أشارت إلى أنها تعاني من أمراض نفسية منذ سنوات، كما أنها خضعت للعلاج تحت إشراف أطباء متخصصين في الأمراض النفسية منذ قرابة العامين.

    وأردفت التحريات الأولية، أن الفتاة وخلال تواجدها على الرصيف بمحطة مترو جمال عبد الناصر، أقدمت في محاولة منها للانتحار على إلقاء نفسها أسفل عجلات المترو المتجه نحو المرج.

    المصدر: وكالات

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