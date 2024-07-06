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وقال ناصر الدوسي خلال لقاء مع برنامج "بودكاست فنجان": "بعد ما سرق الرجل مليوني ريال، هرب، واكتشفنا أنه طلع في اليوم نفسه لدولة مجاورة، وجاء توجيه خادم الحرمين بأن نلحقه فورا".

وأضاف: "شكلنا فريق أنا ومندوب البنك وزميلين بسرعة وتوجهنا للبلد المجاور، فوجدناه توجه لدولة مجاورة ثانية، ووصلنا لمعلومات أن الرجل يحب السهرات ودخول المراقص، ونحن كنا نتحاشى دخول المراقص، ولكن الضرورات تبيح المحرمات، ترتيبنا كان مع السفارة وقالوا لنا اعثروا عليه لكن لا تلمسونه، واتفقنا مع عدة أشخاص وشغلناهم في المواقع المشبوهة".

وأردف الدوسي : "تمكنا من العثور على الرجل عن طريق فتاة بصرف عليها ويسهر معها، وكان يجهز نفسه للسفر إلى دولة جديدة ومعه حقيبة، فقمنا بإبلاغ المطار على الفور وانتظرنا فيه".

وأشار إلى أنه بعد مطاردة السارق تمكن من الهرب، لكنه ترك الحقيبة ووجدنا بها الملايين.

سارق استولى على مليونين ريال وهرب من السعودية، واستمرت مطاردته بين عدة دول! 💰#بودكاست_فنجان. pic.twitter.com/GjdQFvYvKs — ثمانية (@thmanyah) July 6, 2024

المصدر: "بودكاست فنجان"