وفي التفاصيل، أوضحت الشابة المصرية هالة عبد الفتاح أنها استيقظت من النوم على صوت تصادم كبير أسفل منزلها، فخرجت بصحبة شقيقتها لمعرفة سبب التصادم، ففوجئت بفتاة أوكرانيا تقود سيارة تحت تأثير الكحوليات، واصطدمت بسيارة متوقفة على جانبي الطريق، وانقلبت سيارتها، وأنها نزلت مسرعة إلى السيارة لكي تتمكن من إخراج الفتاة الأوكرانية.

وأضافت هالة عبد الفتاح أنه بعد إخراج الفتاة من السيارة، طلب أحد الأشخاص الموجودين منها عدم إبلاغ الشرطة لأن الفتاة الأوكرانية إقامتها انتهت منذ 6 أشهر.

وأشارت "عبد الفتاح" في بلاغها إلى أنها اتصلت بالنجدة للإبلاغ عن تفاصيل الواقعة، فسبّتها الفتاة الأوكرانية بأبشع الألفاظ باللغة الإنجليزية والعربية، وتعدت عليها بالضرب.

في حين اصطحبت النجدة الفتاة إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذهبت الفتاة المبلغة وحررت محضرها ضد الفتاة الأوكرانية، متهمة الأخيرة بالتعدي عليها بالضرب والسب والقذف.

المصدر: "القاهرة 24"