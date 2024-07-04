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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 07:11 GMT

    الأغنياء أم الفقراء.. من الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان؟

    اكتشفت دراسة فنلندية جديدة أن الأغنياء أكثر عرضة وراثيا لخطر الإصابة بالسرطان من الفقراء.

    الأغنياء أم الفقراء.. من الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان؟
    dzen.ru

    وتعد أنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، أكثر شيوعا لدى الأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المرموق. وفي الوقت نفسه، يكون الفقراء أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري والتهاب المفاصل والاكتئاب وإدمان الكحول وسرطان الرئة.

    وشارك في الدراسة 280 ألف فنلندي تتراوح أعمارهم بين 35 و80 عاما. ووجدت الدراسة علاقة بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي من ناحية و19 مرضا من ناحية أخرى. واتضح أن مؤشرات المخاطر الوراثية تتكيف مع مستويات التعليم والدخل.

    وقالت المشرفة على الدراسة فيونا هاجنبيك إن التنبؤ الجيني بمخاطر المرض لا يعتمد على العمر والجنس فحسب، بل وعلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص.

    وسيتم عرض هذه النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لعلم الوراثة البشرية في برلين.

    المصدر: aif.ru

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