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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 12:05 GMT

    بالفيديو.. حسابات خليجية تتناقل فيديو لتركي يحمل سكينا ويهدد سياحا خليجيين بالقتل

    تداولت حسابات خليجية مقطع فيديو لرجل تركي يحمل سكينا ويهدد سياحا خليجيين بالقتل، وقد أثار الفيديو جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    بالفيديو.. حسابات خليجية تتناقل فيديو لتركي يحمل سكينا ويهدد سياحا خليجيين بالقتل
    الصورة ملتقطة من الفيديو

    وظهر التركي في الفيديو وهو يقوم بشتم الرجال الذين يبدو من لهجتهم أنهم من المملكة العربية السعودية، ووصفهم بـ"أبناء العاهرات".

    وقد انتشر الفيديو بشكل كبير وسط تعليقات تؤكد أن "تركيا لم تعد آمنة".

    وكتب أحد النشطاء: "يازين ابها واهلها والطايف ومدن بلدنا علشان تعرفون قيمة الامن والامان في السعودية العظمى شوفي هذا التركي كيف يهدد السياح".

    وقال آخر: "عنصري تركي يهاجم رجال اعمال من السعودية في اسطنبول تركيا ان كان من يستثمر امواله عندهم في خطر، فكيف من هو لاجئ!".

    ويأتي هذه الفيديو غداة أعمال عنف اندلعت اثر اتهام سوري بالتحرش بطفلة واستهدفت أعمالا تجارية وممتلكات تابعة لسوريين في مدينة قيصري التركية، وأوقفت الشرطة التركية على خلفيتها 67  شخصا.

    المصدر: RT

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