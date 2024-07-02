بالفيديو.. حسابات خليجية تتناقل فيديو لتركي يحمل سكينا ويهدد سياحا خليجيين بالقتل
تداولت حسابات خليجية مقطع فيديو لرجل تركي يحمل سكينا ويهدد سياحا خليجيين بالقتل، وقد أثار الفيديو جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وظهر التركي في الفيديو وهو يقوم بشتم الرجال الذين يبدو من لهجتهم أنهم من المملكة العربية السعودية، ووصفهم بـ"أبناء العاهرات".
🚨 جديد ومتداول— فيصل بن ناصر (الكعّام) (@alk3aam) July 2, 2024
تركي يحمل سكين ويهدد خليجيين بالقتل
-يبدو أنهم سعوديين-
ويتفوه بأقذع الأوصاف عن العرب
"يا أبناء.... "من كان منكم رجلاً فليأتِ إليّ"
"سأدخل السكين في …" وغيرها من الألفاظ القذرة
قلنا وكررنا (تركيا ليست آمنة) ولكن لا حياة لمن تنادي
https://t.co/Qt3kwQMV3O
وقد انتشر الفيديو بشكل كبير وسط تعليقات تؤكد أن "تركيا لم تعد آمنة".
لا يوجد أمان أو حضارة في تركيا ، ما اعرف ليه لسه الناس تسافر لها او تستثمر فيها— رينفري 🇸🇦 (@QRenfri) July 2, 2024
وكتب أحد النشطاء: "يازين ابها واهلها والطايف ومدن بلدنا علشان تعرفون قيمة الامن والامان في السعودية العظمى شوفي هذا التركي كيف يهدد السياح".
يازين ابها واهلها والطايف ومدن بلدنا— فايز المالكي (@fayez_malki) July 2, 2024
علشان تعرفون قيمة الامن والامان في #السعودية_العظمى
شوفي هذا التركي كيف يهدد السياح pic.twitter.com/neWHKNVYXt
وقال آخر: "عنصري تركي يهاجم رجال اعمال من السعودية في اسطنبول تركيا ان كان من يستثمر امواله عندهم في خطر، فكيف من هو لاجئ!".
عنصري تركي يهاجم رجال اعمال من السعودية في اسطنبول #تركيا— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) July 2, 2024
ان كان من يستثمر امواله عندهم في خطر، فكيف من هو لاجئ! pic.twitter.com/pBYZRGHKw1
تركي يهدد السياح العرب بالسكين 🔪— الرحال محمد الميموني (@travelers_gulf) July 2, 2024
مالله حادكم عليهم ياناس العالم واسع وجميل
اللي يروح يتحمل وكلن عقله براسه pic.twitter.com/67LLh31TD1
ويأتي هذه الفيديو غداة أعمال عنف اندلعت اثر اتهام سوري بالتحرش بطفلة واستهدفت أعمالا تجارية وممتلكات تابعة لسوريين في مدينة قيصري التركية، وأوقفت الشرطة التركية على خلفيتها 67 شخصا.
المصدر: RT
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