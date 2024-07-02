وظهر التركي في الفيديو وهو يقوم بشتم الرجال الذين يبدو من لهجتهم أنهم من المملكة العربية السعودية، ووصفهم بـ"أبناء العاهرات".

🚨 جديد ومتداول



تركي يحمل سكين ويهدد خليجيين بالقتل

-يبدو أنهم سعوديين-



ويتفوه بأقذع الأوصاف عن العرب

"يا أبناء.... "من كان منكم رجلاً فليأتِ إليّ"



"سأدخل السكين في …" وغيرها من الألفاظ القذرة



قلنا وكررنا (تركيا ليست آمنة) ولكن لا حياة لمن تنادي

https://t.co/Qt3kwQMV3O — فيصل بن ناصر (الكعّام) (@alk3aam) July 2, 2024

وقد انتشر الفيديو بشكل كبير وسط تعليقات تؤكد أن "تركيا لم تعد آمنة".

لا يوجد أمان أو حضارة في تركيا ، ما اعرف ليه لسه الناس تسافر لها او تستثمر فيها — رينفري 🇸🇦 (@QRenfri) July 2, 2024

وكتب أحد النشطاء: "يازين ابها واهلها والطايف ومدن بلدنا علشان تعرفون قيمة الامن والامان في السعودية العظمى شوفي هذا التركي كيف يهدد السياح".

يازين ابها واهلها والطايف ومدن بلدنا

علشان تعرفون قيمة الامن والامان في #السعودية_العظمى

شوفي هذا التركي كيف يهدد السياح pic.twitter.com/neWHKNVYXt — فايز المالكي (@fayez_malki) July 2, 2024

وقال آخر: "عنصري تركي يهاجم رجال اعمال من السعودية في اسطنبول تركيا ان كان من يستثمر امواله عندهم في خطر، فكيف من هو لاجئ!".

عنصري تركي يهاجم رجال اعمال من السعودية في اسطنبول #تركيا



ان كان من يستثمر امواله عندهم في خطر، فكيف من هو لاجئ! pic.twitter.com/pBYZRGHKw1 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) July 2, 2024

تركي يهدد السياح العرب بالسكين 🔪



مالله حادكم عليهم ياناس العالم واسع وجميل



اللي يروح يتحمل وكلن عقله براسه pic.twitter.com/67LLh31TD1 — الرحال محمد الميموني (@travelers_gulf) July 2, 2024

ويأتي هذه الفيديو غداة أعمال عنف اندلعت اثر اتهام سوري بالتحرش بطفلة واستهدفت أعمالا تجارية وممتلكات تابعة لسوريين في مدينة قيصري التركية، وأوقفت الشرطة التركية على خلفيتها 67 شخصا.

المصدر: RT