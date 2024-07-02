مباشر

الطلبات الأخيرة

    مجتمع
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 11:17 GMT

    كان يستهدف النساء.. الأمن المغربي يوقف "وحش الغابة" في فاس‎ (فيديو)

    أوقفت السلطات المغربية مجرما كان يستهدف النساء في مدينة فاس وسط البلاد، إذ نفذ عدة جرائم اختطاف واغتصاب وسرقة بالعنف تحت التهديد بالسلاح الأبيض في حق عدد من الضحايا.

    كان يستهدف النساء.. الأمن المغربي يوقف
    Gettyimages.ru

    وذكر موقع "فاس نيوز" المحلي أن المعني بالأمر كان يتخذ غابة "عين الشقف" التابعة لإقليم "مولاي يعقوب"، مكانا آمنا لممارسة جرائمه، مبينا أن المعلومات التي وفرها جهاز الاستخبارات المغربي ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى المشتبه به الرئيس في هذه القضية. 

    وبحسب مشاهد إعادة تمثيل الجريمة، فقد استخدم الجاني الملقب بـ"وحش الغابة" سيفا حادا، إذ كان يتربص بالنساء بين الأشجار، وينقض عليهن بشكل مفاجئ. 

    وأعيد تمثيل جرائم المتهم وسط استنفار أمني كبير، وذلك بحضور ممثل النيابة العامة. 

    ووفق المصدر ذاته، بدأ التحقيق في هذه القضية بعد تلقي العديد من البلاغات من نساء تعرضن للاعتداء في المنطقة نفسها المخصصة لممارسة الرياضة، مشيرا إلى أنه شكل فريق خاص لتعقب الجاني. 

    وبعد جمع الأدلة الكافية، حددت هوية المجرم ومكان وجوده، وتمت مداهمة الموقع وقبض عليه دون وقوع أي إصابات. 

    وأظهرت التحقيقات أن المجرم له سوابق عدلية في قضايا مماثلة.

    المصدر: "فاس نيوز"

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق