"المناسف والكنافة" تعود إلى مقار الانتخابات البرلمانية في الأردن

أفادت وكالة "عمون" الأردنية بأن ولائم المناسف وحلوى الكنافة ستعود إلى المقار الانتخابية في الانتخابات البرلمانية للعام 2024، بعد أن حظر تقديمها في انتخابات 2020 بسبب جائحة كورونا.

والتعليمات الجديدة لقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2024 والتي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخاب "لم تتضمن حظرا لتقديم المأكولات والمشروبات في المقار الانتخابية على خلاف ما جاء في التعليمات التي سرت بانتخابات 2020 وذلك يعني عودة مظاهر تقديم الضيافة داخل المقار والتي عادة ما تكون من ولائم المنسف وحلوى الكنافة".

أما التعليمات الجديدة فاشترطت على المقار الانتخابية للمرشحين "ألا يتم فتحها إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة المستقلة للإنتخاب وفق نموذج معد لهذه الغاية وأن تتباعد المقار الإنتخابية عن بعضها الآخر مسافة لا تقل عن 200 متر وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الإنتخابية للمترشحين".

وكان قرار حظر المناسف في المقرات الانتخابية عام 2020 قد لقي تأييدا كبيرا بين النخب، إذ اعتبروه "فرصة لتخفيض فاتورة الترشح بنسبة تصل إلى 60% تقريبا وبالتالي تشجيع لكل من لديه النية للترشح ويشعر بالتردد بسبب الكلفة العالية على الإقدام فورا للترشيح" وفق "عمون".

وأكدوا أن قرار الحظر "يحقق العدالة بين المترشحين سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء، فيكونوا أمام الناخب سواء لا يقدم أحدهم مناسف أكثر من الآخر، فيكون المقياس بالخدمة الحقيقية المقدمة للمجتمع والوطن".

واعتبروا أن "حظر المناسف والضيافة يخفف من استخدام المال السياسي في الإنتخابات وبالتالي إفراز مجلس نيابي أقرب إلى الشارع لأن استخدام المال السياسي مبدأ مرفوض كقاعدة عامة".

يذكر أن مرحلة الدعاية الانتخابية تبدأ يوم 9 أغسطس 2024 وتستمر حتى موعد الصمت الانتخابي وهو اليوم الأخير قبل بدء عملية الاقتراع والتي حددت يوم 10 سبتمبر 2024.

المصدر: "عمون"