مصر.. أبناء "أصحاب النفوذ" والسماعات الذكية يثيرون ضجة خلال الامتحانات

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن استياء كبير بين بعض المواطنين في محافظة سوهاج بسبب "الفوضى في لجان الامتحانات".

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ووفقا لموقع "القاهرة 24" المصري أشار بعض المواطنين إلى أن هناك عددا من المخالفات تحدث داخل اللجان، ويجب تدخل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لإنهاء تلك المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها، حيث تدخل بعض الطالبات للجان الامتحانات بالبودي جارد بمدرسة التعليم الأساسي، وذلك تحت مسمى ولاد الأكابر مستنكرين الأمر جملة وتفصيلا.

وأضاف أولياء الأمور الذين فضلوا عدم ذكر اسمهم، أن أحدث أساليب الغش وتحديدًا في لجان المنشأة، أن يدخل أغلب الطلاب اللجان بسماعات ذكية، الأمر الذي يتسبب في ضياع حقوق أبنائهم من المجتهدين، مشيرين إلى أن الطلاب متضررين من هذا الأمر.

وبدروه قال مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، إنهم لم يتلقوا أي شكاوى رسمية بهذا الأمر، وأنهم على الفور سيتم فحص الكلام المذكور أعلاه للوقوف على مدى صحته، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير بشكل منضبط ودون أي مشكلات.

وأشار المصدر، إلى أنه مع ضبط أي حالات غش أو أعمال إخلال بالامتحان، يتم تحرير محاضر بتلك الوقائع ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الإطار، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وأوضح أن غرفة عمليات الثانوية العامة في سوهاج، تتابع أول بأول أعمال امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه سبق وتم ضبط طالب بلجنة امتحانية بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج من خلال استخدامه سماعة أذن، وعلى الفور تم ضبطه خلال قيامه بتركيب سماعة أذن واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

المصدر: القاهرة 24