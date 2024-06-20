وفاة تيك توكر مصري بطريقة مروعة بسبب كسر في رقبته

أعلن مدرب الباركور الشهير عمر ياسر وفاة التيكتوكر أحمد مانو إثر سقوطه في أحد التمرينات، مما أدى إلى إصابة خطيرة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، أدت إلى الوفاة في نهاية المطاف.

وأكد مُدرب الباركور عمر ياسر وفاة أحمد مانو، عبر منشور شخصي على حسابه على إنستجرام، قائلًا: ربنا يرحمك ويغفرلك يا طيب.. عيدك فى الجنة يا بطل.. ربنا افتكرك في أفضل أيامه.

وتابع بتفاصيل الحادث: كان بيتمرن عادى زى كل يوم ووقع على أول جزء من ظهره تحت رقبته بالظبط على مرتبة.. وفضل ساعتين من بعد الواقعة مش قادر يتحرك.. والإسعاف جت نقلته للمستشفى.. ولما عمل آشعة مقطعية على ظهره لقوا إن فيه فقرات في ظهره اتحركت من مكانها وضغطت على الغضروف".

واستكمل: وقالو إن كل ده بس من الوقعات المتكررة اللى كان بيعملها ف الشارع ودي حاجات متراكمة.. وكان محتاج يعمل عملية في النخاع الشوكي.. فضل 8 أيام فى غرفة العمليات مش عارفين يعملوا العملية بسبب إن فيه تورم بين فقرات ظهره فـ كان لازم ياخد علاج عشان التورم يخف ويقدروا يعملوا العملية، لكن للأسف حالته كانت بتسوء أكتر ومقدرش يستحمل.. وربنا افتكره قبل ما يعمل العملية، ادعوله بالرحمة والمغفرة.

وقال ياسر: آخر حاجة أحمد مانو قالهالى قبل ما يتوفى.. آسف يا كابتن عمر.. آسف إنى مسمعتش كلامك.. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.. كنت ساعتها فاكره بيقول كده عشان مزعلش منه.. مكنتش أعرف إنه حاسس إنه خلاص.

وأوضح كابتن عمر، قائلًا: حابب أوضح حاجة للناس اللى متعرفنيش أو مش متابعة مانو من ساعة ما بدأ يتمرن معايا من السنة اللى فاتت، أنا في الأول عرفت مانو عن طريق فيديوهاته اللى بينزلها وهو بيقع فى الشارع، ولما أخدت بالى إنه بـ يكرر الوقعات دي يوميًا قررت أكلمه وأقوله ييجي يتمرن معايا فى الأكاديمية اللى بمرن فيها، إحنا عندنا وسائل أمان كفاية إنها تخليه يتمرن براحته من غير ما يحصله أي إصابة.. ومنعته تمامًا إنه يمارس أي نوع من أنواع التمارين لوحده في الشارع.

ومن ساعة ما بدأ معايا تمرين وهو مبقاش بيقع الوقعات الخطر اللى كلنا كنا بنشوفها.. بس للأسف كان عنده إصابات كثيرة فى ظهره من قبل ما ييجي معايا.. فللأسف مع الوقت فيه إصابات متراكمة جسمه مقدرش يستحمل أكتر من كده وتوفي.

المصدر: القاهرة 24