مقطع فيديو لحاجات مصريات يعبرن عن فرحتهن بعد وصولهن إلى مشعر عرفات يثير تفاعلا

عبرت حاجات مصريات عن فرحتهن بعد وصولهن إلى مشعر عرفات لتأدية الفريضة ضمن مناسك حج هذا العام، بطريقة لطيفة حيث أطلقن الزغاريد وتبادلن الأحضان والقبل.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام سعودية، لحظات توثق فرحة الحاجات بعد نزولهن مع مجموعة من الحجاج من الجنسية المصرية من الحافلة في عرفات، وتم تداوله على نطاق واسع من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

بـ"الزغاريد والأحضان".. شاهد: حجاج مصريون يعبرون عن فرحتهم لحظة وصولهم إلى مشعر عرفات https://t.co/hGLhjEpnxh — Ibrahim Al Bloushy | إبراهيم البلوشي (@IbrahimBloushy) June 15, 2024

وقال ناشط: "أهلا وسهلا ومرحبتين بالحجاج المصرين النظاميين".

اهلاً وسهلاً ومرحبتين بالحجاج المصريين النظاميين — 🇸🇦 عُمر العتيبي 🇰🇼 (@Abomohammad1919) June 14, 2024

وعلق آخر: "حياكم الله وتقبل الله منكم ولاتنسون دعائكم لحكومتنا الرشيدة".

حياكم الله،



وتقبّل الله منكم،



ولا تنسون دعائكم لحكومتنا الرشيدة. — عبدالمجيد العنقري ⚖️ (@mjeedu_31) June 15, 2024

فيما قال حساب: "فقط حج بتصريح وستفعل مثل مافعلوا من زغاريد وستستقبل بالأحضان.. لافرق لدى هذه الدولة بين أي جنسية بل وحتى المواطن طبق عليه نفس النظام والله إنه قمة العدل.

فقط حج بتصريح وستفعل مثل ما فعلوا من زغاريد وستستقبل بالاحضان…

لا فرق لدى هذه الدولة بين اي جنسية بل وحتى المواطن طبق عليه نفس النظام ووالله انه قمة العدل — ALHazem💚🇸🇦 (@alinsistenc) June 14, 2024

وقالت ناشطة: "الله يتقبل منهم ومن كل حجاج بيت الله الحرام امنين مطمئنين".

الله يتقبل منهم ومن كل حجاج بيت الله الحرام امنين مطمئنين .. — mashael al_otb 🇸🇦 (@001Masha3el) June 14, 2024

وعلق حساب قائلا: "شايف الفرحة اللي من القلب لأهلنا الطيبين عقبالنا يارب اللهم امين".

شايف الفرحة اللى من القلب لاهلنا الطيبين عقبالنا يارب اللهم امين — Mohamed Saber (@abooday7520) June 14, 2024

وكان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عادل حنفي قد قال إن المملكة رحلت نحو 300 ألف شخص لعدم حملهم تصريح الحج، مرجحا زيادة العدد عن هذه الحصيلة.

وشهدت الساعات الأولى من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة (اليوم السبت) تدفق قوافل الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج (الوقوف على جبل عرفات).

المصدر: RT