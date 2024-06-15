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مقطع فيديو لحاجات مصريات يعبرن عن فرحتهن بعد وصولهن إلى مشعر عرفات يثير تفاعلا

مجتمع

مقطع فيديو لحاجات مصريات يعبرن عن فرحتهن بعد وصولهن إلى مشعر عرفات يثير تفاعلا
Globallookpress
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عبرت حاجات مصريات عن فرحتهن بعد وصولهن إلى مشعر عرفات لتأدية الفريضة ضمن مناسك حج هذا العام، بطريقة لطيفة حيث أطلقن الزغاريد وتبادلن الأحضان والقبل.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام سعودية، لحظات توثق فرحة الحاجات بعد نزولهن مع مجموعة من الحجاج من الجنسية المصرية من الحافلة في عرفات، وتم تداوله على نطاق واسع من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ناشط: "أهلا وسهلا ومرحبتين بالحجاج المصرين النظاميين".

وعلق آخر: "حياكم الله وتقبل الله منكم ولاتنسون دعائكم لحكومتنا الرشيدة".

فيما قال حساب: "فقط حج بتصريح وستفعل مثل مافعلوا من زغاريد وستستقبل بالأحضان.. لافرق لدى هذه الدولة بين أي جنسية بل وحتى المواطن طبق عليه نفس النظام والله إنه قمة العدل.

وقالت ناشطة: "الله يتقبل منهم ومن كل حجاج بيت الله الحرام امنين مطمئنين".

وعلق حساب قائلا: "شايف الفرحة اللي من القلب لأهلنا الطيبين عقبالنا يارب اللهم امين".

وكان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عادل حنفي قد قال إن المملكة رحلت نحو 300 ألف شخص لعدم حملهم تصريح الحج، مرجحا زيادة العدد عن هذه الحصيلة.

وشهدت الساعات الأولى من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة (اليوم السبت) تدفق قوافل الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج (الوقوف على جبل عرفات).

المصدر: RT

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