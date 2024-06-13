"فرحة" حاج سوري يوصوله إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج تثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحاج سوري يحمل عصاه ويهزها فرحا بوصوله الى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، بعد معاناة طوال حياته لتحقيق أمنيته.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع الحاج السوري الذي ظهر رافعا عصاه ويأخذها يمينا ويسارا تعبيرا عن فرحه بوصوله إلى مكة، حيث تمنوا له "حجا مبرورا"، وأن يعطيه الله الصحة وطول العمر.

وكتب أحدهم معلقا: "الحمدلله الذي بلغه حلمه وأوصله لأداء فريضة الحج.. الله يجعل حجه مبرور وذنبه مغفور، يارب تطعم كل محروم وتحقق مناهم لأداء فريضة الحج والعمرة"، وأضاف آخر: "الله يعطيه الصحة والعافية ويطول بعمره ويبلغه التمام".

الحمدلله الذي بلغه حلمه وأوصله لأداء فريضة الحج الله يجعل حجه مبرور وذنبه مغفور ، يارب تطعم كل محروم وتحقق مناهم لأداء فريضة الحج والعمرة. — الروضة الجنوبية# (@umziad2009) June 12, 2024

جدير بالذكر أنه فجر يوم الثلاثاء 28 مايو الماضي، انطلقت طائرة تابعة للخطوط السورية من دمشق إلى جدة، في أول رحلة حج جوية من سوريا منذ 12 عاما، غداة إعلان الرياض تعيين سفيرها في دمشق.

المصدر: RT