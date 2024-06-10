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طالب مصري ينهي حياته بطريقة مروعة قبيل امتحانات الثانوية

مجتمع

طالب مصري ينهي حياته بطريقة مروعة قبيل امتحانات الثانوية
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لقي طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه شنقا داخل غرفته بمنزله في إحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا في مصر، وذلك قبل ساعات قليلة من دخوله امتحانات الثانوية العامة 2024.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا يفيد بوجود جثة طالب داخل غرفته بمنزله، وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، حيث تبين العثور على جثة الطالب بالصف الثالث الثانوي، مشنوقا داخل غرفته.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الطالب كان يعاني من اضطرابات نفسية دفعت به إلى الانتحار شنقا، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحري عن الواقعة، وسماع أقوال أسرة الطالب لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.

وانطلقت اليوم الاثنين امتحانات الثانوية العامة 2024 في مصر، في المواد غير المضافة للمجموع، وسط تشديدات أمنية مكثفة حول اللجان في مختلف المحافظات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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