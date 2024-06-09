"بيع شاهد قبر ملكي".. تفاصيل إعلان على "فيسبوك" أثار جدلا في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على أحد الأشخاص في محافظة الجيزة، إثر قيامه بالترويج لبيع قطع أثرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثيرا حالة من الجدل.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية رصدت ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص بالإعلان عن بيع "شاهد قبر ملكي أثري".

وأضاف البيان أنه "بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب الجيزة وبحوزته 2 شاهد قبر ملكي، 2 عملة معدنية".

وتابع: "بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: RT