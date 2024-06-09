معجزة ربانية.. لحظة انتشال طفل سوري سقط في بئر ارتوازية ضيقة (فيديو)

نجحت فرق إنقاذ متخصصة، أمس السبت، في سحب طفل سوري سقط في بئر ارتوازية ضيقة في قرية تل أعور غربي محافظة إدلب.

وأعلن الدفاع المدني السوري عن نجاح فرقة في الوصول إلى الطفل عسكر دياب، بعد نحو 4 ساعات من سقوطه، وبدء عمليات إنقاذه، حيث تم إيصال الأوكسجين له، ثم إحداث حفرة جانبية موازية للبئر، قبل إحداث فتحة وسحب الصغير.

وأوضحت الفرق أن التضاريس الصخرية الصعبة للمنطقة وحالة الانحشار الشديدة للطفل داخل البئر، أخرت عملية الإنقاذ "لساعتين أو أكثر" وفقا للإجراءات المتبعة في العمل لضمان سلامة الطفل.

وقال الدفاع المدني إنه نقل الطفل، الذي يرجح أنه في الرابعة من عمره، عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى للتأكد من سلامته. وأظهرت مشاهد لحظة إخراج الطفل، في معجزة قلما تتكرر مع حوادث السقوط في الآبار.

المصدر: RT