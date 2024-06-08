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مصر.. العثور على 5 جثث مجهولة الهوية في منطقة جبلية

مجتمع

مصر.. العثور على 5 جثث مجهولة الهوية في منطقة جبلية
صورة أرشيفية
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استقبلت مشرحة أسوان العمومية في مصر، 5 جثث تم العثور عليها على قارعة طريق أبو الحسن الشاذلي في منطقة جبلية.

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وقالت وسائل إعلام مصرية إن غرفة النجدة بمحافظة أسوان تلقت بلاغا مفاده العثور على 5 أشخاص متوفين، وعلى الفور تم نقلهم إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي واقعة أخرى، "عثر أهالي محافظة أسوان أمس الجمعة على 3 جثث لسيدتين وصغير يحملون الجنسية السودانية، ماتوا هلكى في مناطق جبلية، وعلى الفور تم نقلهم إلى المشرحة وجرى إبلاغ القيادات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

المصدر: القاهرة 24

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