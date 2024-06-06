مصر.. جريمة مروعة تثير الرعب

هزت مدينة المنيا الجديدة في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، جريمة غامضة حيث عثر على جثة شاب ثلاثيني في مدخل أحد العقارات السكنية وسط حالة من الرعب بين المواطنيين.

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وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب في مدخل عقار رقم 4 في مساكن تبارك بمدينة المنيا الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لتكشف هوية الضحية، وهو شاب يدعى إسلام- م، في العقد الرابع من عمره.

لم تفلح التحقيقات الأولية في كشف غموض الواقعة، حيث لم تظهر معاينة مسرح الجريمة أي آثار تدل على شجار أو مقاومة من قبل الضحية، كما ينتظر تقارير الفحوصات الطبية من قبل الطبيب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة، وإن كان هناك وجود أي إصابات ظاهرة على جسده أم لا.

وتثير هذه الجريمة الغامضة العديد من التساؤلات حول دوافعها وملابساتها.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الواقعة، بينما تخيم حالة من القلق والترقب على أهالي المنطقة، الذين ينتظرون بفارغ الصبر إلقاء القبض على الجاني وإنزال العقاب العادل به.

المصدر: القاهرة 24