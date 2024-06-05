أول رائد فضاء تركي يتعرض لحادث على الأرض

تعرض ألبير جيزيرافجي، أول رائد فضاء تركي لحادث مروري في ولاية قوجايلي.

وقع الحادث في منطقة حي ينيدوغان على الطريق السريع D-100 في اتجاه أنقرة، حيث اصطدمت حافلة متوسطة بالسيارة التي كان يستقلها جيزيرافجي من الخلف.

وبعد أن تم إرسال فرق طبية وفرق شرطة إلى مكان الحادث، تم نقله إلى مستشفى مدينة قوجايلي كإجراء احترازي بواسطة سيارة إسعاف. وذكر أنه كان بصحة جيدة.

وأدلى حاكم قوجايلي، سيدار يافوز، الذي ذهب إلى مستشفى مدينة قوجايلي حيث تم نقل ألبير جيزيرافجي والشخصين اللذين كانا معه، بتصريح للصحفيين.

وصرح يافوز أن جيزيرافجي والشخصين اللذين كانا معه في حالة جيدة، وقال: "تم إجراء وفحص جميع الصور والتحليلات اللازمة. وحتى الآن لم يتم اكتشاف أي إصابات، وهم حاليا في المستشفى لأغراض المتابعة".

يذكر أن جيزيرافجي طيار عسكري ويعتبر أول رائد فضاء تركي، طار إلى محطة الفضاء الدولية من خلال المشاركة في رحلة فضائية خاصة خططت لها شركة SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية في 18 يناير 2024 بمهمة Axiom Mission 3 (أو Ax-3).

ووصلت الكبسولة "دراغون" وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في 20 يناير الماضي، حوالي الساعة 13:42 بتوقيت تركيا، بعد رحلة استغرقت نحو 36 ساعة.

خلال الأشهر الماضية، سافر ألبير جيزيرافجي من مدينة إلى أخرى وشارك في برامج الدردشة مع الطلاب، بعد عودته من الفضاء.

المصدر: صحيفة "زمان"